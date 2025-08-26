グループ防弾少年団（ＢＴＳ）のＶ（ブイ）が、米国プロ野球メジャーリーグ（ＭＬＢ）のロサンゼルス（ＬＡ）ドジャースのホーム試合で始球式の投手を務めた。

２５日（現地時間）、ＡＰ通信などによると、Ｖはこの日、ドジャースがシンシナティ・レッズとのホーム試合に先立ち、始球式のためにドジャースタジアムのグラウンドに立った。背番号７番をつけたドジャースのユニフォームのシャツに淡いブルージーンズを合わせ、片耳のイヤリングやネックレス、細い茶色のベルトなどのアクセサリーで個性を出した。

Ｖはドジャースの投手・山本由伸からマウンドを引き継いだあと、彼に向かって軽く会釈をしたのち、ワインドアップを経て左手で投球した。その後、ダグアウトへと入る際、ファンの歓呼に手を振って応えた。

Ｖは試合に先立ち、ドジャースのスター選手・大谷翔平とも記念撮影を行った。２人はうれしそうにハグをしながら挨拶を交わし、メジャーリーグ事務局は彼らの姿を収めた写真を公式ソーシャルメディアに共有した。公開された写真を見た全世界のネットユーザーたちは「最高と最高の出会いだ」という反応を見せた。

ＬＡドジャースは１７日、球団のＳＮＳにＶの写真とともに「ＡＲＭＹ、準備はできてる？」というコメントを添えて投稿し、Ｖがこの日の始球式を務める予定であることを明らかにした。Ｖの始球式の知らせに、入場券の予約サイトは一時接続障害を起こすほどだった。

ドジャースと同じロサンゼルスを本拠地とする米国メジャーリーグサッカー（ＭＬＳ）のロサンゼルスＦＣに最近移籍したサッカー選手の孫興慜（ソン・フンミン）も、今月２８日にドジャースのホーム試合で始球式を行う予定だ。