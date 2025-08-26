プロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」題材のコミカライズ4作品が順次公開
一迅社は8月20日、プロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」(クレイジー・ラクーン)を題材としたコミカライズ4作品を、WEBマンガ誌「comic HOWL」他で連載することを発表した。
『CRBR -Crazy Raccoon Battle Royale-』 (C)CRAZY RACCOON (C)赤坂アカ・hiro者・あんどう/一迅社 2025
連載作品は、『CRBR -Crazy Raccoon Battle Royale-』、『かるび、もまれる。』、『Bounty Parade 〜CR Mond side:Another〜』、『Barありさかへようこそ！』。
『CRBR -Crazy Raccoon Battle Royale-』(原作／赤坂アカ・Crazy Raccoon、ネーム構成／hiro者、漫画／あんどう)は、「comic HOWL」「マガポケ」で、今冬から連載開始する。
『かるび、もまれる。』(原案協力／赤見かるび・Crazy Raccoon、原作／赤坂アカ・しろまんた、漫画／しろまんた)は、「comic HOWL」「マガポケ」で、8月20日から連載を開始した。
『かるび、もまれる。』 (C)CRAZY RACCOON (C)しろまんた・赤坂アカ/一迅社 2025
『Bounty Parade 〜CR Mond side:Another〜』(原案協力／Mondo・Crazy Raccoon、漫画／Cou)は、「comic HOWL」で、今冬から連載開始する。
『Bounty Parade 〜CR Mond side:Another〜』 (C)CRAZY RACCOON (C)Cou/一迅社 2025
『Barありさかへようこそ！』(原案協力／ありさか・Crazy Raccoon、漫画／足立いまる)は、「comic HOWL」で今秋から連載開始する。
『Bar ありさかへようこそ！』 (C)CRAZY RACCOON (C)足立いまる/一迅社 2025
