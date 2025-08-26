ÂçÃ«¡¢4Àï3ÅÙÌÜ¤ÎÌµ°ÂÂÇ¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¼ã¼ê¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë²÷¾¡
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤Ï25Æü¡¢¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢1»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á4»î¹ç¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¹äÏÓ¤ÎÀèÈ¯¥°¥ê¡¼¥ó¤òÁê¼ê¤Ë°ì²ó¤Ï160¥¥í°Ê¾å¤ÎÄ¾µå¤ò5µåÂ³¤±¤é¤ì¤¿¸å¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç»°Èô¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£¸Þ²ó¤ÏÄã¤á¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç°ì¥´¥í¡£º¸Åê¼ê¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¼·²ó¤Ï³°³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢Æó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬Éõ¤¸¤é¤ì¤¿Ãæ¡¢¼ã¼ê¤¬²÷¾¡¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£24ºÐ¤Î¥Ñ¥Ø¥¹¤¬»°²ó¤ËÀèÀ©¥½¥í¤òÊü¤Ä¤È¡¢¸Þ²ó¤Ë2ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë23¹æ2¥é¥ó¡£25ºÐ¤ÎÀèÈ¯¥·¡¼¥Ï¥ó¤Ï¼«¸ÊºÇÄ¹¤Î7²ó¤òÅê¤²¡¢2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È²÷Åê¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤¹¥ì¥Ã¥º¤ò7¡½0¤Ç²¼¤·¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Î¼ó°Ì¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï4Æü¤Ö¤ê¤ÎÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¹¶¼é¤È¤â¤Ë½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤¯ÊÝ¤Á¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡Ë