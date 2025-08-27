2025年度後期（大阪制作）NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に倉沢杏菜が出演することが発表された。

参考：倉沢杏菜、『光る君へ』姸子は「もがいて生きている人物」 自由奔放さの裏側にみえる孤独

朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代者として語り紡いだ夫婦の姿が描かれる。主人公・松野トキを連続テレビ小説初出演となる髙石あかり、トキの夫ヘブン役をトミー・バストウが演じる。

倉沢が演じるのは、トキ（髙石あかり）の織物工場の同僚・チヨ。チヨは、気立ての良いしっかり者で真っ直ぐな明るい女の子だが、それゆえに思ったことを正直に言ってしまうことも。武家社会の変化に翻弄されながらも、トキと仲良く縁談の話をしたり、一緒に神社へお参りに行ったり、楽しく懸命に生きている。

連続テレビ小説への出演は本作が初となる倉沢は、『光る君へ』でNHK大河ドラマ初出演を果たし、柄本佑演じる藤原道長の次女・藤原研子役で話題に。7月期の日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）では、津田健次郎演じる病気の父を想う娘役を演じた。2026年放送のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』では、仲野太賀、池松壮亮演じる豊臣兄弟の妹・あさひ役に抜擢されている。

倉沢は『ばけばけ』への出演について、「毎日ワクワクして、本当に夢のような日々でした」と振り返り、「見てくださる方々の朝に少しでも笑顔をお届けできたら嬉しいです」とコメントを寄せた。

●倉沢杏菜（チヨ役）コメントチヨ役を演じさせていただきます、倉沢杏菜と申します。憧れだった朝ドラの現場は毎日ワクワクして、本当に夢のような日々でした。私が演じるチヨは、おトキ、おせんと共に織物工場で働いています。一日の中に楽しみがあったり、時には疲れたり。武家社会の変化に翻弄されながらも、等身大の3人が元気いっぱい過ごしている姿に、私自身も勇気をもらい、前向きな気持ちになりました。見てくださる方々の朝に少しでも笑顔をお届けできたら嬉しいです。よろしくお願いします！

（文＝リアルサウンド編集部）