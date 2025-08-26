BE:FIRST¥ê¥å¥¦¥Ø¥¤¤¬¡Öí÷¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃÂê¡ªKATSEYE¥À¥Ë¥¨¥é¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹¤ËÈ¿¶Á
BE:FIRST¡Ê¥Óー¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ë¤ÎRYUHEI¡Ê¥ê¥å¥¦¥Ø¥¤¡Ë¤ÈKATSEYE¡Ê¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡Ë¤ÎDaniela¡Ê¥À¥Ë¥¨¥é¡Ë¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û①¥ê¥å¥¦¥Ø¥¤¤È¥À¥Ë¥¨¥é¤Î¡ÖGnarly¡×¥À¥ó¥¹ ②¥½¥¦¥¿¡õ¥·¥å¥ó¥È¤È¥À¥Ë¥¨¥é¤Î¡ÖGILA GILA¡×¥³¥é¥Ü
¢£KATSEYE¡ÖGnarly¡×¤òÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÍÙ¤ëBE:FIRST¥ê¥å¥¦¥Ø¥¤
2ÁÈ¤Ï¤È¤â¤Ë8·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØSUMMER SONIC 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¿¶ÉÕ¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊKATSEYE¤Î¡ÖGnarly¡×¤À¡£¥À¥Ë¥¨¥é¤Ï¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ì¥ª¥¿ー¥É¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤Î²£¤ËÎ©¤Ä¥ê¥å¥¦¥Ø¥¤¤Ï¡¢ÀÖÌÓ¤ò¥«ー¥êー¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤¿¥Ïー¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¡£¤Þ¤º¤Ï¶»Éô¤ò¹ª¤ß¤ËÆ°¤«¤·¡¢¥Óー¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆµÓ¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤Î¸å¤âÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï2ÅÙ¥¸¥ã¥ó¥×¡£ÄÞ¤ò³ú¤à¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¤·¤Æ¥¯ー¥ë¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¥À¥Ë¥¨¥é¤ÈÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢180cmÄ¶¤ò¸Ø¤ë¥ê¥å¥¦¥Ø¥¤¤ÎÄ¹¿È¤äÂÎ³Ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥å¥¦¥Ø¥¤¡¢¿ÈÂÎ¤â¥À¥ó¥¹¤âí÷¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¤á¤Á¤ãÎÏ¶¯¤¤¥À¥ó¥¹¤«¤é¤ÎºÇ¸å¤Î¥Ýー¥º²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤µ¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤âÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤ÆÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¥ê¥å¥¦¤Á¤ã¤ó¤Î¥¬ー¥ë¥º¥À¥ó¥¹¿Ê²½¤·¤¿¤Í¡×¡ÖºÇ¾åµé¥³¥é¥Ü¡×¡Ö´°¥³¥Ô¤¸¤ã¤Ê¤¯¥Ú¥¢¥À¥ó¥¹¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤ÆÎÉ¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥³¥é¥Ü¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ÎÃæ¤ËÎÏ¶¯¤µ¤â¤¢¤Ã¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¥ê¥å¥¦¥Ø¥¤¤Û¤ó¤È¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£BE:FIRST¥½¥¦¥¿¡õ¥·¥å¥ó¥È¤ÏAwich¡ÖGILA GILA¡×¤Ç¥³¥é¥Ü
¤Ê¤ªBE:FIRST¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢¥À¥Ë¥¨¥é¤ÈBE:FIRST¤ÎSOTA¡Ê¥½¥¦¥¿¡Ë¡¢SHUNTO¡Ê¥·¥å¥ó¥È¡Ë¤¬°ì½ï¤ËAwich¤Î¡ÖGILA GILA¡×¤ò¥À¥ó¥¹¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£