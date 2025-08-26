　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


46150.01　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
45720.78　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
45195.48　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
44071.06　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
43962.88　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
43581.61　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
43007.02　　均衡表転換線(日足)
42946.65　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
42813.42　　6日移動平均線

42394.40　　★日経平均株価26日終値

42204.97　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
41822.23　　25日移動平均線
41731.48　　均衡表基準線(日足)
41582.66　　均衡表転換線(週足)
41013.21　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
40697.81　　ボリンジャー:-1σ(25日)
40447.07　　13週移動平均線
39662.33　　75日移動平均線
39573.40　　ボリンジャー:-2σ(25日)
39442.31　　均衡表雲上限(日足)
38729.63　　均衡表雲下限(日足)
38689.16　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38538.67　　200日移動平均線
38448.98　　ボリンジャー:-3σ(25日)
38444.81　　26週移動平均線
38187.13　　均衡表雲上限(週足)
37334.58　　均衡表基準線(週足)
36931.25　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
35876.41　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35173.35　　ボリンジャー:-3σ(13週)
33308.01　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30739.61　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　25.27(前日40.03)
ST.Slow(9日)　　39.82(前日55.46)

ST.Fast(13週)　 85.91(前日87.99)
ST.Slow(13週)　 89.43(前日90.13)

