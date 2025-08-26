

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





46150.01 ボリンジャー:＋3σ(26週)

45720.78 ボリンジャー:＋3σ(13週)

45195.48 ボリンジャー:＋3σ(25日)

44071.06 ボリンジャー:＋2σ(25日)

43962.88 ボリンジャー:＋2σ(13週)

43581.61 ボリンジャー:＋2σ(26週)

43007.02 均衡表転換線(日足)

42946.65 ボリンジャー:＋1σ(25日)

42813.42 6日移動平均線



42394.40 ★日経平均株価26日終値



42204.97 ボリンジャー:＋1σ(13週)

41822.23 25日移動平均線

41731.48 均衡表基準線(日足)

41582.66 均衡表転換線(週足)

41013.21 ボリンジャー:＋1σ(26週)

40697.81 ボリンジャー:-1σ(25日)

40447.07 13週移動平均線

39662.33 75日移動平均線

39573.40 ボリンジャー:-2σ(25日)

39442.31 均衡表雲上限(日足)

38729.63 均衡表雲下限(日足)

38689.16 ボリンジャー:-1σ(13週)

38538.67 200日移動平均線

38448.98 ボリンジャー:-3σ(25日)

38444.81 26週移動平均線

38187.13 均衡表雲上限(週足)

37334.58 均衡表基準線(週足)

36931.25 ボリンジャー:-2σ(13週)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

35876.41 ボリンジャー:-1σ(26週)

35173.35 ボリンジャー:-3σ(13週)

33308.01 ボリンジャー:-2σ(26週)

30739.61 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 25.27(前日40.03)

ST.Slow(9日) 39.82(前日55.46)



ST.Fast(13週) 85.91(前日87.99)

ST.Slow(13週) 89.43(前日90.13)



［2025年8月26日］



株探ニュース

