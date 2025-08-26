【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(26日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
46150.01 ボリンジャー:＋3σ(26週)
45720.78 ボリンジャー:＋3σ(13週)
45195.48 ボリンジャー:＋3σ(25日)
44071.06 ボリンジャー:＋2σ(25日)
43962.88 ボリンジャー:＋2σ(13週)
43581.61 ボリンジャー:＋2σ(26週)
43007.02 均衡表転換線(日足)
42946.65 ボリンジャー:＋1σ(25日)
42813.42 6日移動平均線
42394.40 ★日経平均株価26日終値
42204.97 ボリンジャー:＋1σ(13週)
41822.23 25日移動平均線
41731.48 均衡表基準線(日足)
41582.66 均衡表転換線(週足)
41013.21 ボリンジャー:＋1σ(26週)
40697.81 ボリンジャー:-1σ(25日)
40447.07 13週移動平均線
39662.33 75日移動平均線
39573.40 ボリンジャー:-2σ(25日)
39442.31 均衡表雲上限(日足)
38729.63 均衡表雲下限(日足)
38689.16 ボリンジャー:-1σ(13週)
38538.67 200日移動平均線
38448.98 ボリンジャー:-3σ(25日)
38444.81 26週移動平均線
38187.13 均衡表雲上限(週足)
37334.58 均衡表基準線(週足)
36931.25 ボリンジャー:-2σ(13週)
36791.45 均衡表雲下限(週足)
35876.41 ボリンジャー:-1σ(26週)
35173.35 ボリンジャー:-3σ(13週)
33308.01 ボリンジャー:-2σ(26週)
30739.61 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 25.27(前日40.03)
ST.Slow(9日) 39.82(前日55.46)
ST.Fast(13週) 85.91(前日87.99)
ST.Slow(13週) 89.43(前日90.13)
［2025年8月26日］
株探ニュース