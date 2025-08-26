[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1544銘柄・下落1119銘柄（東証終値比）
8月26日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2748銘柄。東証終値比で上昇は1544銘柄、下落は1119銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが140銘柄、値下がりは81銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は280円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8927> 明豊エンタ 549 +71（ +14.9%）
2位 <4479> マクアケ 1300 +138（ +11.9%）
3位 <4658> 日本空調 1340 +108（ +8.8%）
4位 <2325> ＮＪＳ 5730 +280（ +5.1%）
5位 <6072> 地盤ＨＤ 171 +7（ +4.3%）
6位 <3407> 旭化成 1255 +47.0（ +3.9%）
7位 <4563> アンジェス 97 +3（ +3.2%）
8位 <2345> クシム 350 +10（ +2.9%）
9位 <218A> リベラウェア 2143 +58（ +2.8%）
10位 <9408> ＢＳＮＨＤ 2197.9 +51.9（ +2.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6046> リンクバル 100 -37（ -27.0%）
2位 <7949> 小松ウオール 2226 -381（ -14.6%）
3位 <260A> オルツ 7.2 -0.8（ -10.0%）
4位 <8918> ランド 8.4 -0.6（ -6.7%）
5位 <3727> アプリックス 202 -9（ -4.3%）
6位 <3747> インタートレ 950 -41（ -4.1%）
7位 <6351> 鶴見製 4002 -163（ -3.9%）
8位 <1757> 創建エース 5.8 -0.2（ -3.3%）
9位 <3323> レカム 97 -3（ -3.0%）
10位 <2315> ＣＡＩＣＡＤ 120.9 -3.1（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3407> 旭化成 1255 +47.0（ +3.9%）
2位 <7752> リコー 1316.4 +15.4（ +1.2%）
3位 <9434> ＳＢ 234.9 +2.7（ +1.2%）
4位 <3402> 東レ 1007 +10.3（ +1.0%）
5位 <4324> 電通グループ 2825.1 +27.6（ +1.0%）
6位 <4005> 住友化 425.5 +3.9（ +0.9%）
7位 <8267> イオン 5475 +49（ +0.9%）
8位 <6594> ニデック 3258.3 +23.3（ +0.7%）
9位 <6326> クボタ 1777.1 +11.1（ +0.6%）
10位 <9766> コナミＧ 23172.5 +127.5（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4755> 楽天グループ 913.1 -15.1（ -1.6%）
2位 <7013> ＩＨＩ 15421.5 -243.5（ -1.6%）
3位 <4568> 第一三共 3550 -38（ -1.1%）
4位 <9984> ＳＢＧ 15170 -95（ -0.6%）
5位 <7832> バンナムＨＤ 5217.1 -29.9（ -0.6%）
6位 <7735> スクリン 11458.5 -61.5（ -0.5%）
7位 <9064> ヤマトＨＤ 2448 -13.0（ -0.5%）
8位 <6645> オムロン 3800 -19（ -0.5%）
9位 <8630> ＳＯＭＰＯ 4691.1 -21.9（ -0.5%）
10位 <6301> コマツ 4992.7 -23.3（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8927> 明豊エンタ 549 +71（ +14.9%）
2位 <4479> マクアケ 1300 +138（ +11.9%）
3位 <4658> 日本空調 1340 +108（ +8.8%）
4位 <2325> ＮＪＳ 5730 +280（ +5.1%）
5位 <6072> 地盤ＨＤ 171 +7（ +4.3%）
6位 <3407> 旭化成 1255 +47.0（ +3.9%）
7位 <4563> アンジェス 97 +3（ +3.2%）
8位 <2345> クシム 350 +10（ +2.9%）
9位 <218A> リベラウェア 2143 +58（ +2.8%）
10位 <9408> ＢＳＮＨＤ 2197.9 +51.9（ +2.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6046> リンクバル 100 -37（ -27.0%）
2位 <7949> 小松ウオール 2226 -381（ -14.6%）
3位 <260A> オルツ 7.2 -0.8（ -10.0%）
4位 <8918> ランド 8.4 -0.6（ -6.7%）
5位 <3727> アプリックス 202 -9（ -4.3%）
6位 <3747> インタートレ 950 -41（ -4.1%）
7位 <6351> 鶴見製 4002 -163（ -3.9%）
8位 <1757> 創建エース 5.8 -0.2（ -3.3%）
9位 <3323> レカム 97 -3（ -3.0%）
10位 <2315> ＣＡＩＣＡＤ 120.9 -3.1（ -2.5%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3407> 旭化成 1255 +47.0（ +3.9%）
2位 <7752> リコー 1316.4 +15.4（ +1.2%）
3位 <9434> ＳＢ 234.9 +2.7（ +1.2%）
4位 <3402> 東レ 1007 +10.3（ +1.0%）
5位 <4324> 電通グループ 2825.1 +27.6（ +1.0%）
6位 <4005> 住友化 425.5 +3.9（ +0.9%）
7位 <8267> イオン 5475 +49（ +0.9%）
8位 <6594> ニデック 3258.3 +23.3（ +0.7%）
9位 <6326> クボタ 1777.1 +11.1（ +0.6%）
10位 <9766> コナミＧ 23172.5 +127.5（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4755> 楽天グループ 913.1 -15.1（ -1.6%）
2位 <7013> ＩＨＩ 15421.5 -243.5（ -1.6%）
3位 <4568> 第一三共 3550 -38（ -1.1%）
4位 <9984> ＳＢＧ 15170 -95（ -0.6%）
5位 <7832> バンナムＨＤ 5217.1 -29.9（ -0.6%）
6位 <7735> スクリン 11458.5 -61.5（ -0.5%）
7位 <9064> ヤマトＨＤ 2448 -13.0（ -0.5%）
8位 <6645> オムロン 3800 -19（ -0.5%）
9位 <8630> ＳＯＭＰＯ 4691.1 -21.9（ -0.5%）
10位 <6301> コマツ 4992.7 -23.3（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース