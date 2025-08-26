　8月26日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2748銘柄。東証終値比で上昇は1544銘柄、下落は1119銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが140銘柄、値下がりは81銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は280円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8927>　明豊エンタ　　　　　549　　+71（ +14.9%）
2位 <4479>　マクアケ　　　　　 1300　 +138（ +11.9%）
3位 <4658>　日本空調　　　　　 1340　 +108（　+8.8%）
4位 <2325>　ＮＪＳ　　　　　　 5730　 +280（　+5.1%）
5位 <6072>　地盤ＨＤ　　　　　　171　　 +7（　+4.3%）
6位 <3407>　旭化成　　　　　　 1255　+47.0（　+3.9%）
7位 <4563>　アンジェス　　　　　 97　　 +3（　+3.2%）
8位 <2345>　クシム　　　　　　　350　　+10（　+2.9%）
9位 <218A>　リベラウェア　　　 2143　　+58（　+2.8%）
10位 <9408>　ＢＳＮＨＤ　　　 2197.9　+51.9（　+2.4%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6046>　リンクバル　　　　　100　　-37（ -27.0%）
2位 <7949>　小松ウオール　　　 2226　 -381（ -14.6%）
3位 <260A>　オルツ　　　　　　　7.2　 -0.8（ -10.0%）
4位 <8918>　ランド　　　　　　　8.4　 -0.6（　-6.7%）
5位 <3727>　アプリックス　　　　202　　 -9（　-4.3%）
6位 <3747>　インタートレ　　　　950　　-41（　-4.1%）
7位 <6351>　鶴見製　　　　　　 4002　 -163（　-3.9%）
8位 <1757>　創建エース　　　　　5.8　 -0.2（　-3.3%）
9位 <3323>　レカム　　　　　　　 97　　 -3（　-3.0%）
10位 <2315>　ＣＡＩＣＡＤ　　　120.9　 -3.1（　-2.5%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3407>　旭化成　　　　　　 1255　+47.0（　+3.9%）
2位 <7752>　リコー　　　　　 1316.4　+15.4（　+1.2%）
3位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　234.9　 +2.7（　+1.2%）
4位 <3402>　東レ　　　　　　　 1007　+10.3（　+1.0%）
5位 <4324>　電通グループ　　 2825.1　+27.6（　+1.0%）
6位 <4005>　住友化　　　　　　425.5　 +3.9（　+0.9%）
7位 <8267>　イオン　　　　　　 5475　　+49（　+0.9%）
8位 <6594>　ニデック　　　　 3258.3　+23.3（　+0.7%）
9位 <6326>　クボタ　　　　　 1777.1　+11.1（　+0.6%）
10位 <9766>　コナミＧ　　　　23172.5 +127.5（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4755>　楽天グループ　　　913.1　-15.1（　-1.6%）
2位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　15421.5 -243.5（　-1.6%）
3位 <4568>　第一三共　　　　　 3550　　-38（　-1.1%）
4位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　15170　　-95（　-0.6%）
5位 <7832>　バンナムＨＤ　　 5217.1　-29.9（　-0.6%）
6位 <7735>　スクリン　　　　11458.5　-61.5（　-0.5%）
7位 <9064>　ヤマトＨＤ　　　　 2448　-13.0（　-0.5%）
8位 <6645>　オムロン　　　　　 3800　　-19（　-0.5%）
9位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　 4691.1　-21.9（　-0.5%）
10位 <6301>　コマツ　　　　　 4992.7　-23.3（　-0.5%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

