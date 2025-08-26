【きょうから】「キウイブラザーズ」フィギュア付きパック限定で販売開始
ゼスプリ インターナショナル ジャパンはきょう26日より、キウイブラザーズのフィギュア付きパックを数量限定で販売開始した。
2019年以来、SNSで話題の数量限定のフィギュア付きパックが、今年も登場。今回は、キウイブラザーズのフィギュアとして初めての「立ちポーズ」となる。
対象商品を購入すると、グリーンかゴールドのフィギュア、どちらか1体が入っている。販売時期により、パックに入っているフィギュアが異なる。
第1弾がきょう26日から、「ゼスプリ サンゴールドキウイ9個入りパック ゴールドのフィギュア付き」として販売。第2弾が9月2日から「ゼスプリ グリーンキウイ 7個入りパック グリーンのフィギュア付き」として販売される。店頭販売の日付は多少前後する可能性がある。
