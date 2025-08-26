やさしいタッチで描かれた温かみのあるデザイン！CO･OP共済「コーすけLINEスタンプ」

コープ共済連は、2025年8月26日より、LINEヤフーが運営するコミュニケーションアプリ「LINE(ライン)」にて、ＣＯ･ＯＰ共済キャラクター コーすけのLINEスタンプを無料配信します。

CO･OP共済「コーすけLINEスタンプ」

配信期間： 2025年8月26日(火)〜11月17日(月)(12週間)

※ダウンロード後180日間利用可能。

ダウンロード方法：「コープ共済LINE公式アカウント」を友だちに追加すると無料でダウンロードできます。

※LINEアプリは最新のバージョンを利用ください。

※日本国外で契約した端末の電話番号で認証した端末、あるいはFacebook認証した端末では、無料LINEスタンプをダウンロードすることができません。

※LINEアプリの、ホーム＞設定＞アカウントから日本国内で契約した端末の電話番号を設定することでダウンロード可能になります。

このスタンプは、2024年9月1日に受付開始した、ＣＯ･ＯＰ共済《たすけあい》J1000円コース お誕生前申し込み(以下、お誕生前申し込み)の1周年を記念し配信します。

コーすけに加え、大学生協共済キャラクター タヌローも登場します。

■デザイン

お誕生前申し込みの1周年を記念した、やさしいタッチで描かれた温かみのあるデザインが特徴です。

日常使いしやすい全8種類のスタンプです。

