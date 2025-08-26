「推し活最高ですね」人気女優がエスコンに“まさか”の来訪「北海道に来てたのですかー」「仕事と趣味の両立羨ましい！」

エスコンでライブを披露したFRUITS ZIPPER(C)産経新聞社

白熱の首位争いを演じた日本ハムとソフトバンクの一戦を人気女優が観戦したことを報告した。

女優の志田未来さんが8月25日、エスコンフィールドに初めて訪れたことをインスタグラムで報告。「北海道では早い時間に前乗りして、初エスコンフィールドにも行ってきました 首位攻防戦の熱い試合で大興奮でした」と綴った。

また、「試合後のFRUITS ZIPPERさんのライブは全身で踊って楽しみました」と、23日の試合を観戦したようで、この日は志田さんがファンだと公言しているアイドルグループ「FRUITS ZIPPER」による始球式やライブも行われた。

この投稿にファンからは「推し活最高ですね」「ようこそ！北広島へ」「もう大満喫ですね 羨ましい」「北海道に来てたのですかー ようこそ」「かわいい」「笑顔にいつも元気をいただいてます！」「動きが昭和 好きです！」「仕事と趣味の両立羨ましい！」と、続々と反応が寄せられていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]