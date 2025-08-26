見取り図盛山晋太郎（39）、リリー（41）、かけおちの青木マッチョ（30）が26日、都内で、消防団入団促進広報2025「この街でみんなと強くなろう！」イベントに出席した。

消防団の活動は、地域における消防防災のリーダーとして、火災時の消火活動、地震や大雨災害等から住民を守ること。

3人は昨年に引き続きのサポーターを担当。制服に身を包んで登場した盛山は「漫才衣装よりもこっちのほうがしっくりくる」と胸を張った。昨年から20キロの減量に成功。「ズボンがぶかぶか。乳首くらいまであってハイバストです」。制服はサイズを修正したが、「修正している最中に15キロ落としたので…」と恐縮した。相方のリリーは「2年目でしっくりきていて、ねまきにしている」とボケた。

元消防士の青木は「袖を通した瞬間に、『ただいま』というくらいでした」とロートーンで話した。

PR動画のMCは青木が務めた。「芸歴4年目で初MCでした」と振り返ると、「麒麟川島さんの気持ちが分かった」とした。盛山はすかさず「そんなわけないやろう！ 一緒にすな！」とツッコミを入れ、「こいつ、ロートーン過ぎて何度も撮りなおしていた！」と暴露した。