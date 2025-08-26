鈴木保奈美、“人生初”メッシュヘアに絶賛の声「いつかマリさんみたいな金髪にもしてみたい」
【モデルプレス＝2025/08/26】女優の鈴木保奈美が25日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】鈴木保奈美、人生初のイメチェン姿
鈴木は「人生初のメッシュを入れてみた。ドキドキ」とつづり、新しいヘアスタイルを公開。「いつかマリさんみたいな金髪にもしてみたい」と、夏木マリのような金髪ヘアに憧れていることを明かした。投稿では、美容院で施術中の様子とメッシュの入ったヘアスタイルでカメラにポーズを決める姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「すごくお似合いです」「真似してメッシュ挑戦してみます」「金髪も絶対似合う」「おしゃれ」など、絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
