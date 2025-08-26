注文住宅大手のスウェーデンハウスが両ツールの連携運用を本格的に開始しました。

スウェーデンハウス「Kizuku × egaku」

注文住宅大手のスウェーデンハウスが両ツールの連携運用を本格的に開始。

現場業務と施主対応業務の情報を一元管理することで、生産性の向上・業務品質の均一化･顧客満足度の向上を実現するDX基盤の取り組みを開始しました。

■現場と施主対応業務のDXをワンストップで

スウェーデンハウスでは、2020年より施工管理アプリとして「Kizuku／キズク」を導入し、工程管理･実績報告･図書共有などの業務をデジタル化。

これにより、連絡手段や報告フォーマットの標準化、他社ツールからの集約による混乱防止など、業務の一元化と効率化を進めてまいりました。

2025年8月1日(金)より、安全管理機能(KY・作業チェック・熱中症対策など)も本格運用開始しており、法令対応・安全性向上が期待できる体制が整いつつあります。

また施主対応業務では、従来の仕様確定ツールの柔軟性に課題があったことから、コムテックスが提供する「egaku／エガク」を2025年より新たに導入。

タブレット上で設備や内装仕様を視覚的に確認･選定できることから、施主とのイメージ共有が容易になり、意思決定の迅速化、打ち合わせ回数の削減などに貢献しています。

■導入効果と具体的な活用内容

【Kizuku／キズク (施工管理DX)】

● 担当者ごとに分散していた連絡・報告をKizukuに一本化し、情報共有を標準化

● 写真管理や報告書の作成も集約し、現場業務の効率化・属人化の防止を実現

● 基幹システムと連携し、物件情報や担当者情報の自動同期による整合性の確保

● 2025年夏より、安全管理機能を導入予定(KY・作業チェック・熱中症対策など)

【egaku／エガク (仕様確定DX)】

● 外装・内装・設備カラーなどを施主自身がタブレット上で視覚的に確認・選択可能

● 打ち合わせ回数の削減と施主の納得度向上

● チェックリスト機能により、確認漏れや認識齟齬を防止

● 仕様確定業務の標準化と業務ミスの削減に寄与

■「Kizuku × egaku」連携によるDXの全体像

スウェーデンハウスでは、両ツールを連携させることで、設計段階から現場施工までの情報を一元管理する体制を構築。

施工管理と施主対応業務という、住宅業界における2大重要業務をクラウド上で統合することで、全社的な業務の標準化･品質向上･生産性改善を実現しました。

「Kizuku × egaku」連携運用を本格化

また、今後は全国支店ごとの活用状況を把握･分析し、マニュアル整備や研修強化により、ツールの標準運用を徹底。

活用高度化による属人化の解消と業務品質の平準化を進めていく計画です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 現場と施主対応業務を一元化するDX基盤を構築！スウェーデンハウス「Kizuku × egaku」 appeared first on Dtimes.