¹ñÆâFAÀïÀþ¤òµå³¦OB¤¬Àê¤¦¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Èºå¿À¤Î´é¡É¡¡Æ±Î½¤Î34ºÐÊá¼ê¤Î·èÃÇ¤Ï¡©¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹29ºÐ±¦ÏÓ¤â¡Ö¤½¤³¤éÃæ¤¬Íß¤·¤¬¤ë¡×

º£¥ª¥Õ¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëºå¿À¡¦¶áËÜ(º¸)¤ÈÇßÌî(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¸«½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿Áª¼ê¤Î·èÃÇ¤À¡£
¡¡¤½¤ÎFAÀïÀþ¤ò¡¢µå³¦OB¤¬Àê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç³èÌö¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚË»á¤¬¡¢8·î26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£º£¥ª¥Õ¤ÎFA»Ô¾ì¤òÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
¡ÚFA¸¢¼èÆÀ¡Ûºå¿À¶áËÜ¤¬FA¼èÆÀ¡ª¡ØÇ¯Êð5²¯°Ê¾å¤Î²ÁÃÍ︎¡ÙÇßÌî¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©ÁèÃ¥ÀïËÖÈ¯¡ªFAÁª¼ê¤Î¸½¾õ¤ò¸ì¤ë¡ª
¡ÖÂçÃíÌÜ¤À¤Ê¡×¤È¹âÌÚ»á¤¬ºÇ½é¤ËÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢8·î19Æü¤Ë¹ñÆâFA¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ºå¿À¤Î¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¡¦¶áËÜ¸÷»Ê¤À¡£¶áËÜ¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤½¤Î¤º¤ÐÈ´¤±¤¿°ÂÄê´¶¤Ë¤¢¤ë¡£º£µ¨¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡¢µð¿Í¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº°ÊÍè¡¢»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é7Ç¯Ï¢Â³130ËÜ°Ê¾å¤Î°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£²ø²æ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»î¹ç¤òµÙ¤Þ¤Ê¤¤¤·¡¢ÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¾®¤µ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¶¯¤µ¤â¤¢¤ë¡×¤È¹âÌÚ»á¤Ï¶áËÜ¤Î¥¿¥Õ¤µ¤òÉ¾²Á¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¹â¤¤½ÐÎÝÎ¨¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¾¤Ë¶áËÜ¤¬FAÀë¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂçÁèÃ¥Àï¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö¤É¤³¤ÎµåÃÄ¤âÍß¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸ì¤ê¡¢µð¿Í¡¢ÃæÆü¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¢DeNA¤È¤¤¤Ã¤¿¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤âÀ¾Éð¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Ä¶¹â³Û¤Ê·ÀÌó¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÇ¯Êð¤Ï5²¯¤Ï¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Î4¡Á5Ç¯¡Ê·ÀÌó¡Ë¡£°ÂÄê´¶¤¬°ìÈÖ¤À¤è¤Í¡£½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤è¡×¤È¶áËÜ¤Î²ÁÃÍ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¶áËÜ¤ÎÆ±Î½¤Ç¤¢¤ë34ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÊá¼ê¡¦ÇßÌîÎ´ÂÀÏº¤À¡£ÇßÌî¤Ï2021Ç¯¥ª¥Õ¡¢¼èÆÀ¤·¤¿¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤»¤º4Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢º£Ç¯¤¬ºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Îº£µ¨¤Ï¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏº¤¬ÀµÊá¼ê¤ËÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿äÄêÇ¯Êð1²¯6000Ëü±ß¤«¤é¤ÎÂçÉý¥À¥¦¥ó¤ÏÉ¬»ê¤Ç¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÌÏº÷¤·¤¿¾ì¹ç¡¢FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤ÆÂ¾µåÃÄ¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ëÁªÂò»è¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÇßÌî¤Î¶»Ãæ¤ò»¡¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Öºå¿À¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç»ß¤á¤ë¤Ï¤º¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£ºå¿À¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿Î®½Ð¤òÈò¤±¤¿¤¤¤³¤È¡¢·Ð¸³ÃÍ¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢ÇØÈÖ¹æ2¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢FAÀë¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃæÆü¤ä¹Åç¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿¹Í§ºÈ¤¬¥±¥¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¡¢Êá¼êÁØ¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤µåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÇßÌî¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤ÏÃæÆü¤ÎÌøÍµÌé¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¥Í¥Õ¥¿¥ê¡¦¥½¥È¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡¢Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î29ºÐ±¦ÏÓ¡¦»³²¬ÂÙÊå¤òÃíÌÜ³ô¤Ëµó¤²¤¿¡£ÀèÈ¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥ÕÎ¾Êý¤ò¤³¤Ê¤»¤ëËüÇ½À¤«¤é¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤éÃæ¤¬Íß¤·¤¬¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡FAÀïÀþ¤ÏÁª¼ê¤Î·èÃÇ¤Ò¤È¤Ä¤Çµå³¦¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¶áËÜ¤äÇßÌî¡¢»³²¬¤éÍÎÏÁª¼ê¤Îµî½¢¼¡Âè¤Ç¡¢³ÆµåÃÄ¤ÎÀïÎÏ¹½ÁÛ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤À¤í¤¦¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ª¥Õ¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡£
