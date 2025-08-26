〈全裸を強要、社長が暴力…上場準備中「ネオ・コーポレーション」のブラックすぎる実態《虚偽契約も発覚》〉から続く

法人向けに節電用電子ブレーカーを販売しているネオ・コーポレーション（大阪府大阪市、以下ネオ社）。近年、業績が飛躍的に伸び、投資ファンドのアドバンテッジパートナーズが全株を取得して、上場準備に入った注目企業である。主力商品は、電気代を抑える効果のある電子ブレーカー「N-EBシリーズ」。今年7月、その累計販売台数は29万台を超えた。

【画像】社内暴力、パワハラ、給与の“強制天引き”…過酷すぎる実態が報じられたネオ社の片田社長



ネオ社が販売する電子ブレーカー（同社HPより）

「週刊文春 電子版」では前回記事で、ネオ社の「過酷すぎる実態」を報道。今年3月に社内での暴力やパワハラ、給与の“強制天引き”などで元社員5名から民事で提訴されたことなどを報じた（ネオ社は「事実誤認があり、裁判で主張します」とコメントした）。

新たに複数の“悪質営業トラブル”が発覚

加えて前回記事では、昨年、ネオ社の営業社員が“悪質営業トラブル”を起こしたことも報じた。電気設備の増設予定がない顧客に対し、電気代の契約容量が上がる前提で「電気代削減になる」として電子ブレーカーを契約させたというものだ。このケースでは架空の増設計画をもとに、実際に契約容量を上げる契約になっていたため、ブレーカーのリース料に加えて電気代の基本料金の負担を増やす結果となっていた。これについてネオ社は、当該の社員に対する懲戒処分を行ったとしたうえで、これ以外に同様の事例は把握していないと回答していた。

だが今回、ネオ社をめぐり、新たに複数の“悪質営業トラブル”が発覚した。いずれのケースでも、電気代が下がるという営業トークを信じて電子ブレーカーを設置したのに、電気代削減になるどころか、顧客が負担する電気代は上がる結果になっていたのだ。

（坂田 拓也／週刊文春 電子版オリジナル）