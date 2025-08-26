¡Ö¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×·Ù»ëÄ£ÃÛÃÏ½ð¤Î½äººÉôÄ¹¡Ê40¡ËÂáÊá µ¶Â¤ÌÈµö¾Ú¤Ç¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òÉÔÀµ³«Àß¤«¡¡Çä¤êÅÏ¤·¤¿Ê£¿ô¸ýºÂ¤Ë7000Ëü±ß¤ÎÈÈºáÈï³²¶â
·Ù»ëÄ£ÃÛÃÏ·Ù»¡½ð¤Î·Ù»¡´±¤ÎÃË¤¬µ¶Â¤¤·¤¿±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Ç¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òÉÔÀµ¤Ë³«Àß¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÊ£¿ô¤Î¸ýºÂ¤òÇä¤êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÈÈºá¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿·Ù»ëÄ£ÃÛÃÏ½ð¤Î½äººÉôÄ¹¡¦ÊÆÀîÏÂ¹ÔÍÆµ¿¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ïº£Ç¯5·î¤´¤í¡¢µ¶Â¤¤·¤¿±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò»È¤Ã¤Æ¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òÉÔÀµ¤Ë³«Àß¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÊÆÀîÍÆµ¿¼Ô¤ÏSNS¤ÎX¤Ç¡Ö»ñ¶âÄ´Ã£¡×¤È¸¡º÷¤·¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ëµ¶Â¤ÌÈµö¾Ú¤ÎºîÀ®¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂáÊáÍÆµ¿¤Î¸ýºÂ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¼«Ê¬Ì¾µÁ¤ÎÊ£¿ô¤Î¸ýºÂ¤òÂ¾¿Í¤ËÇä¤êÅÏ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÈï³²¶â¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸½¶â¤¬¤¢¤ï¤»¤Æ7000Ëü±ß¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡¢¶¥ÇÏ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£