作家・乙武洋匡氏（49）が26日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）と俳優・岸谷五朗（60）、ミュージシャン・岸谷香（58）夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）との豪華スリーショットを公開した。

仲むつまじい3ショットを公開した乙武氏。「朝5時までひたすらバカ話で盛り上がるという大学生みたいな時間を過ごしてめちゃくちゃグロッキーな一日だったけど、ようやく頭が動いてきた」と振り返り、「けど、もう一日終わるじゃん！！」と自虐した。

この投稿にひろゆき氏は「後半は乙武さんのミニ乙武無双の話をしてました」と反応すると、乙武氏は「途中、コンビニに買い出し行って24歳の蘭丸くんにおごらせてるパリ在住のおじさんは、昨晩も終始ご機嫌でした」とコメント。岸谷も「こないだはラーメンも奢りました」と絡むやり取りを見せた。

フォロワーからは「めちゃくちゃステキなメンバー」「ものすごいメンツが揃いましたね」「楽しそう」「この並びスゲー」「仲良しすぎ」などの声が寄せられた。