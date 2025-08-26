ボカロP・呆によるLeuRの可憐さが浮き立つ１曲『夕暮れバッドトリップ』ドラムンベースを基調としたサウンドに「ドラムええですね！！！」「すき〜！」の声
今回紹介するのはボカロP・呆による楽曲「夕暮れバッドトリップ」。
文／村上麗奈
ドラムンベースを基調としたサウンドに、LeuRの可憐なボーカルが乗る楽曲。
＜あたし人間だったら＞＜もし人間だったらこういうときに言う台詞探したいよ＞、＜あたし健全だったら＞＜もし健康だったらそういうことにこのハート使いたいな＞と、リズミカルに歌われるサビの歌詞の、叶わぬであろう＜もし＞が切実で物悲しい。
その上で＜あたしは如何やってもこういう世界のこういう者で在るのだな＞とすべてを飲み込むような歌詞は諦観というよりも静かな力強さを感じさせ、終始どこか冷静で淡々としている歌いぶりが妙な説得力を持っている。
Aメロから場面転換するようにBメロで童謡「夕焼小焼」のメロディをアレンジしたフレーズに繋がりビルドアップ、サビへと続いていく構成は、驚きがあると同時に2コーラスで聴いたときには自然に受け入れてしまうようなちょうどいい塩梅の異物感がある。
落ちサビにあたる箇所にてリズムの取り方が変化するのが大きな緩急を生み出しており、シンプルな工夫ながら大きな転換点を作り出す。様々な箇所が癖になり、何度も繰り返して聴きたくなる中毒性のある楽曲だ。
