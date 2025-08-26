J３クラブでの監督指導者ライセンスの基準を変更。新たな人材の登用に挑戦。26-27シーズンより運用開始
Jリーグは８月26日、理事会を開催。2026-27シーズンよりJ３クラブでの監督指導者ライセンスの基準を変更する方針を決定したと明らかにした。
変更内容は以下のとおり。
【変更前】
J３クラブは、有効なJFA Proライセンスを保有する者（またはJFA技術委員会においてJFA Proライセンス相当と認められた者）をトップチームの監督に置かなければならない。
【変更後】
J３クラブは、有効なJFA A級ジェネラルライセンス以上を保有する者（またはJFA技術委員会においてJFA A級ジェネラル以上のライセンス相当と認められた者）をトップチームの監督に置かなければならない。※なお、J３クラブがAFCクラブ競技会に出場する場合はJFA Proライセンスが必須である。
変更時期は、2026-27シーズンより運用開始。Jリーグは「今回の変更を通して、新たな指導者人材の登用にこれまでより挑戦しやすい機会づくりを行ってまいります」と伝えている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
