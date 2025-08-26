GENERATIONS片寄涼太（30）と山之内すず（23）が26日、都内で、消防団入団促進広報2025「この街でみんなと強くなろう！」イベントに出席した。

消防団の活動は、地域における消防防災のリーダーとして、火災時の消火活動、地震や大雨災害等から住民を守ること。

2人は今年、消防団入団促進サポーターに就任。制服に身を包んだ片寄は「ステージ衣装と同じで、気持ちが入る。責任感が生まれる」とキリッと話した。山之内も「着るだけで気が引き締まる」とした。「意外と動きやすい」とし、「胸を張って歩きやすい」と続けた。

消防団の活動について、片寄は「イメージがあるようで意外と無かった」とし、「自分が学んだことを伝えたい」。山之内も「あまりイメージが湧いていなかった」という。「力の強い方がやっていると思っていたけど、女性でもできることがあるんだって」と感心した。

片寄は「知識を得ることで大切な人を守れることもある」と力強くアピールし「少しでも多くの方に知っていただきたい」と胸を張った。一方、山之内は「女性や体力に自信のない方もたくさんいらっしゃるので、興味があれば問い合わせて欲しいです」とアピールした。