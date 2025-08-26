全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、8月28日から9月3日までの搭乗分の対象路線を発表した。

予約期間は8月27日から9月2日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。

・3,500マイル

東京/羽田〜八丈島・富山・能登・大阪/関西線、大阪/伊丹〜高知・福岡線、札幌/千歳〜稚内線、長崎〜五島福江線、沖縄/那覇〜石垣線

・5,500マイル

東京/羽田〜札幌/千歳・旭川・釧路・山口宇部・米子・徳島・松山・北九州・宮崎線、大阪/伊丹〜福島・新潟・鹿児島線、神戸〜沖縄/那覇線、名古屋/中部〜旭川・長崎線、札幌/千歳〜静岡線、仙台〜広島戦、福岡〜新潟・小松線、沖縄/那覇〜熊本線

・6,500マイル

静岡〜沖縄/那覇線

「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの払い戻し手数料が必要となる。