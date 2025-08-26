スクート、東南アジア路線などでセール 片道16,500円から
スクートは、東南アジア路線などを対象としたセールを、8月26日午前9時から27日まで開催している。
設定路線と最低片道運賃は、以下の通り。運賃は左側がエコノミークラス、右側はスクートPlus。燃油サーチャージ・諸税込み。搭乗期間は9月2日から2026年2月16日まで、路線により対象外期間も設定されている。
・東京/成田発着
シンガポール（17,000円／35,700円）、マラッカ（19,000円）、クアラルンプール（20,000円／42,000円）、ペナン・イポー（20,000円）、ランカウイ・クアンタン・スラバヤ・ジャカルタ・デンパサール・クルタジャティ・パダン・プカンバル（21,000円）、デンパサール（22,000円）、シドニー・パース（31,000円／66,200円）、メルボルン（33,000円／69,200円）
・大阪/関西発着
シンガポール（16,500円／34,900円）、クアラルンプール（19,000円／40,000円）、マラッカ・ペナン（19,000円）、イポー・ランカウイ・クアンタン・スラバヤ・ジャカルタ・クルタジャティ・パダン・プカンバル（19,500円）、デンパサール（20,000円）、パース（28,500円／65,500円）、シドニー・メルボルン（34,500円／71,500円）
スクートは、2012年に運航を開始した、シンガポール航空グループの格安航空会社（LCC）。2017年7月にタイガーエア・シンガポールと統合し、コロナ前には71都市に乗り入れていた。