将棋の藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（32）が激突する伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負は8月26日、徳島市の「渭水苑」で第5局の対局を行っている。ABEMAの中継には、野原未蘭女流二段（22）が出演。解説の合間には、藤井王位と交わしたという“スキンケア事情”のエピソードを紹介。将棋界を背負って立つ若き王者の“素顔”に、ファンの注目を集めていた。

野原女流二段は、8月16日に生放送で行われた「ABEMAトーナメント2025」の準決勝で藤井王位と共演。番組出演にあたり、両者は同じタイミングでメイクに臨んでいたという。

たまたま向かい合う席になったという藤井王位と野原女流二段は、メイクアップアーティストとともに、日頃のスキンケア事情についてのトークに発展。藤井王位は特別ケアに注力しているわけではないが、日頃から「化粧水は塗ります」との回答があったという。

さらに、厳しい日差しの夏季とあり「最近は日焼け止めも塗っている」とのことで、野原女流二段も「しっかり気を使われていますね！」驚いた様子だった。

藤井王位の“素顔”がのぞいた貴重のエピソードとあり、ファンも興味津々。視聴者からも「マジか」「へええ」「化粧水塗ってるのか！」「化粧水だけじゃダメだろｗ」「すごいネタ」「今どきの若者だな」「今の若者はちゃんとやるよね」「今どき男子のたしなみ」と多数のコメントが寄せられていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）