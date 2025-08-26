【マブラヴ ガールズガーデン】 9月3日 配信予定 価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

EXNOAとKMSは、フルオート放置系RPG「マブラヴ ガールズガーデン」（以下、マブガル）を9月3日に配信すると発表した。基本プレイは無料で、アイテム課金制。

配信日の発表に合わせて合計100万DMMポイントがあたるキャンペーンがスタートした。事前登録およびリリース後のゲームログインをした人の中から抽選で合計150名にポイントが当たるキャンペーンとなり、実施期間は本日8月26日より9月9日までとなる。

また、公式Xではイラストレーターのカウントダウンイラストが順次公開され、毎日50名に1万円分のAmazonギフトカードが当たるキャンペーンも実施される。こちらは配信日当日の9月3日11時59分まで。

配信に先駆けて実施されていた事前登録キャンペーンでは「無償ジェム10,500個」と「豪華アイテム」の配布が決定。事前登録ガチャではSSR確率がアップしている。

◤マブガル 9/3(水)リリース

カウントダウンCP①日目 ◢



合計400名(毎日50名)に抽選で最大

\10,000のAmazonギフトがその場であたる！



▼応募方法

①@Muvluv_GGをフォロー

②このポストをリポスト(RP)

③画像をタップして抽選結果を確認



期間：8/27 11:59まで - マブラヴ ガールズガーデン【公式】 (@Muvluv_GG) August 26, 2025

(C)Muv-Luv: The Answer (C) 2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.