「マブラヴ」最新作「マブラヴ ガールズガーデン」の配信日が9月3日に決定！
EXNOAとKMSは、フルオート放置系RPG「マブラヴ ガールズガーデン」（以下、マブガル）を9月3日に配信すると発表した。基本プレイは無料で、アイテム課金制。
配信日の発表に合わせて合計100万DMMポイントがあたるキャンペーンがスタートした。事前登録およびリリース後のゲームログインをした人の中から抽選で合計150名にポイントが当たるキャンペーンとなり、実施期間は本日8月26日より9月9日までとなる。
また、公式Xではイラストレーターのカウントダウンイラストが順次公開され、毎日50名に1万円分のAmazonギフトカードが当たるキャンペーンも実施される。こちらは配信日当日の9月3日11時59分まで。
配信に先駆けて実施されていた事前登録キャンペーンでは「無償ジェム10,500個」と「豪華アイテム」の配布が決定。事前登録ガチャではSSR確率がアップしている。
◤マブガル 9/3(水)リリース- マブラヴ ガールズガーデン【公式】 (@Muvluv_GG) August 26, 2025
カウントダウンCP①日目 ◢
合計400名(毎日50名)に抽選で最大
\10,000のAmazonギフトがその場であたる！
▼応募方法
①@Muvluv_GGをフォロー
②このポストをリポスト(RP)
③画像をタップして抽選結果を確認
期間：8/27 11:59まで
(C)Muv-Luv: The Answer (C) 2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.