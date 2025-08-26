中国地方は、今日26日は晴れている所もありますが、雷雨になっている所もあるなど変わりやすい天気になっています。明日27日の日中は日本海側から次第に雨になるでしょう。雨のあとは再び強い日差しが照り付け、猛烈な暑さとなりそうです。また、9月になっても真夏のような暑さが続くため、体調管理や農作物の管理に注意が必要です。

今日26日も夜にかけて 急な強い雨や落雷 天気の急変に注意を

中国地方は、太平洋高気圧の縁をまわる湿った空気が流れ込んでいることや日射の影響で、大気の状態が不安定になっています。

晴れている所もありますが、雨が降り雷を伴っている所があります。今夜にかけても大気の不安定な状態が続き、変わりやすい天気でしょう。雨が降り、局地的に雷を伴い激しく降る見込みです。急な強い雨や落雷、竜巻などの激しい突風にご注意ください。

明日27日 日中は雨の所が多く 所々で激しく降る

明日27日は、寒冷前線が本州付近へ南下する見込みです。中国地方は、太平洋高気圧の縁をまわる湿った空気が流れ込む影響で、大気の状態が不安定でしょう。朝には山口県や山陰で雨の降り出す所があり、昼頃には山陽でも所々で雨になるでしょう。局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みです。

また、湿気が多く体にこたえる暑さになるでしょう。日中の最高気温は今日26日より低い所が多いですが、熱中症対策は万全になさってください。

8月末も岡山や津山、庄原は37℃まで上がり 猛烈な暑さ

明後日28日から31日にかけては、高気圧に覆われて晴れるでしょう。強い日差しが照り付け、体温並みや体温超えの猛烈な暑さとなる見込みです。のどが渇く前に定期的に水分を補給し、屋内でも涼しい環境にして過ごすなど、万全な熱中症予防を心がけてください。

9月1日から2日は、前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨の降る所がある見込みです。



中国地方は9月に入っても35℃以上の猛暑日になるなど、真夏のような暑さが続く見込みです。引き続き体調管理や農作物の管理など、お気をつけください。