お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（41）と山内健司（44）が25日放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演。“カスハラ”について意見した。

飲食店を営むリスナーから、客のマナーについて相談を受け、定食を1つ注文した子連れ客が、おかわり無料のライスを子供に食べさせていたと報告を受けた2人。濱家は「マナー、モラルの問題ですよね。毅然とした態度で立ち向かうのがいいですけど…なんか言ったら言い返してきそうな感じだったんでしょ。行きようによっちゃいわれのない怒りをぶつけられそうですもんね」と慮った。

山内は「もう1回来てもう1回同じことされそうになったときに注意するっていうのが良い」と話し 「下手したらSNSみたいなので店側を悪く言ったりだとか、そういう変な風評被害、プライドが高い女子だったらしてくる可能性がある」と懸念。「1回目は見逃したけど、2回目は“前回こうだったんで、今回は注文いただくか無理だったら席数も少ないんで”って言って」対応するべきだと助言した。

「そんなところにホンマは気使う必要ないんですけどね。でも写メ取られたり動画回されたりしてなんかってなったら、そうなった場合は我々はウーさん（リスナー）の側に立ってちゃんと意見しますし」と言葉を掛けつつ「確かに山内の注意の仕方だと思います」と、山内が助言した注意の方法が適切だと伝えた濱家。「よく我慢してお客さまファーストに徹したなと思います」とねぎらった。