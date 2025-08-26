「耳掃除しようとすると毎回「やめてください」って手で止めてくるの、あまりに可愛くて見てみてほしい」



【動画】猫「やめてください」何度も手で制止する様子

こんなポストをされたのは、飼い主のつきみねこ（@____tukimineko）さん。動画には、耳掃除をしようとする飼い主さんの手に、そっと前足を伸ばして「やめてください」と優しく制止する猫ちゃんの姿が映っています。



いきなり拒否するのではなく、あくまで“そっと押さえるだけ”の優しさに、多くの人が癒やされました。



「優しすぎる拒否…！」

「これぞ紳士な猫さん」

「可愛くて耳掃除中断しそう」

「やめられない可愛さ」



投稿には、猫さんの愛らしい仕草への共感や称賛の声が相次ぎました。猫さんのお名前はつきみちゃん。とにかく優しくて怒らない性格で、臆病だけど人が大好きで、かなりの甘えんぼうだといいます。つきみねこさんにお話を伺いました。



――この仕草を初めてを見たときは？



「ずっと前から手で止めてくるので初めて見た時のことは正直あまり覚えていないのですが…。つきみには申し訳ないけど、本当になんでこんな可愛いんだろう…と毎回思っています。



リプライにもありましたが、本気を出せば爪で引っかいたり逃げたりできるはずなのに、そっと手を添えるだけなんです。つきみは本当に優しい子だなあ、と毎回感じています」



――こうした“拒否”のしぐさは耳掃除のときだけですか？



「夫に抱っこされる時もです。手を真っ直ぐに伸ばして拒否している姿はよく見かけます。苦手だから拒否！とはまた違うと思うのですが、手を使って止めてくることはよくあります。



つきみが入れない部屋にわたしが行こうとすると足に手を伸ばして引き止めてきたり、字を書いている時に手を押さえて止めてきたりします」



――耳掃除はさせてくれるのでしょうか？



「いつも耳掃除シートを用意しているのに気付くと急いで隠れてしまうので、この日もなだめてから出てきてもらいました。出てきたあとは覚悟を決めたのか、おとなしくしてくれていました。



いざ耳に手を伸ばすと『やめてください』と何度も手を伸ばしていましたが、ご褒美のおやつのために最後までそっと手で押さえるだけで我慢して頑張ってくれました。



終わったあとは、おやつの入ってる引き出しの前まで猛ダッシュするので、おやつをあげて耳掃除は無事終了です！」



――特に可愛いと感じるのはどんな時ですか？



「わたしが横になると急いでお腹の上に乗ってきて、しばらくふみふみした後にゴロゴロ喉を鳴らしながら横で甘えてくる時は、本当に愛おしくて可愛いなあ、と感じます。



耳掃除など苦手なことをしたあとでも、わたしの行く場所に必ずついてきてくれるところも、可愛いなと思います」



つきみねこさんは「つきみは、わたしの寿命を半分あげたいと思うくらい、ずっと長く生きてほしいかけがえのない存在です。これからも一緒に楽しく穏やかに過ごしていけたらと思っています。



Xでは、自由気ままなつきみの日常を投稿しています。よかったら覗いてみてください🐾」と話してくれました。



優しさと甘えんぼうな性格がそのまま表れた“そっと制止”の仕草。見ているだけで心が温まるこのワンシーンに、多くの人が魅了されたのも納得です。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）