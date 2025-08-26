シーズンも佳境を迎えているドジャース・大谷翔平（31）。8月20日（日本時間21日）のロッキーズ戦にも投打二刀流で挑んだが、投手復帰後“初黒星”を喫した。スポーツ紙記者が語る。

【写真】球場内を移動する、白のパンツスタイルの真美子さん。デコピンを散歩させる白パーカー私服姿も

「右ひじ手術を経て6月に二刀流復帰を果たした大谷選手ですが、最多投球回は4.1イニングでいまだ勝ち星はなく、今月20日のロッキーズ戦は4回9安打5失点という成績に終わりました。右太ももに打球があたっての降板も、本人は悔しかったでしょう。

本人は『情けない投球になってしまった』と言及。一部米メディアでは『二刀流復帰は早かったんじゃないか』『打者に専念させるべき』との声も上がっています」

そんな状況を見越していたのか--8月13日に「Number Web」で公開されたインタビューで、大谷は自らのキャリアについて、こう語ったのだった。

《山で言えばもう頂上付近に来ているとは思うので、下りのことを考えなければいけない、ということと戦っているのかな。30（歳）過ぎたら、どうやって散っていくのかって》

このコメントに、前出・スポーツ氏記者は「驚きました」と語る。

「自らのパフォーマンスを向上させようと、いつも前向きなコメントをする大谷選手にしては、かなり意外な言葉選びだと思いました。

それでも過去に何度も独占インタビューを掲載しているメディアに、“本音”を語りたかったのかもしれません。常に客観的に自分を見つめる大谷の、現在の素直な言葉と捉えることもできそうです」

2年連続でナショナル・リーグ最優秀選手（MVP）に選ばれた大谷だが、現在がキャリアの絶頂であると自覚しているのだろうか--予定よりかなり前倒しで実現した「二刀流復帰」の背景には、こうした大谷の覚悟や焦燥があったのかもしれない。

真美子さんが駆けつけた「特別な日」

そんな大谷の勇姿を目に焼き付けるかのように--8月6日（日本時間7日）に“二刀流登板”を果たした際には、最愛の妻・真美子さん（28）が球場を訪れていた。在米ジャーナリストが語る。

「来場した真美子さんの姿を、米スポーツリポーターがTikTokにアップしていました。真美子さんは黒のトップスに白のパンツ姿というラフな私服姿で愛犬・デコピンを連れ、いつものスイートルームで試合観戦したようです。

この日の大谷選手は復帰後初めて4回を投げきり1失点、無四球、8奪三振と抜群のピッチング。打席でも39号ホームランを放ち、これが大リーグ8年目で節目となる通算1000本目のヒットとなるなど大活躍しました。

今年4月、真美子さんが観に来た試合ではサヨナラホームランを打ったこともあった大谷選手。真美子さんが球場に顔を出すと、活躍の頻度が高いように感じられます」

大谷と真美子さんの間には今年4月、第一子となる女児も誕生している。大谷のキャリアに対する考え方の“変化”は、自身の人生の変化にもリンクしているのかもしれない。

「第一子が生まれてからは真美子さんの母親が寄り添って、LAの自宅で子育てを手伝っているといいます。結婚、そして愛娘の誕生と、“人生の目標”を次々とクリアしている大谷は、野球のキャリアについても全体を俯瞰して見る機会が増えたのかもしれません。

大谷選手の“覚悟”は真美子さんには十分伝わっているでしょう。真美子さんは夫のキャリアの全盛期、特に“二刀流”を実現する特別な瞬間を見届けようと、なるべく球場を訪れるようにしているのかもしれません」（同前）

2年連続の世界一を目指す大谷。自身と冷静に向き合い、覚悟を持ち、さらなる高みを目指して突き進む。