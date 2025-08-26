【MLB】ドジャース7ー0レッズ（8月25日・日本時間26日／ロサンゼルス）

【映像】口ずさんでる？大谷、打席でのワンシーン

ドジャースの大谷翔平投手がレッズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第2打席では、球場のBGMをひっそりと口ずさむような仕草が映し出され、気づいた人が思わずニヤリとする“小さなワンシーン”となった。

1-0とドジャースが1点リードして迎えた3回、無死一塁の場面。打席に立った大谷は、相手先発の剛腕ハンター・グリーンが投じた初球のスプリットを見送ったが、これが大きく外れてワイルドピッチに。走者が二塁へ進み、いきなりチャンスが広がった。

その後も160キロ超の速球とスライダーを織り交ぜられ、大谷はフルカウントまで粘る。7球目のスライダーに食らいついてファールとした直後には、スイングの勢いで捕手の方を振り向き、何やら声をかけるように気遣う仕草を見せる場面もあった。敵味方を問わず自然に相手を思いやる姿に、スタンドは熱気に包まれつつもどこか温かな空気が流れた。

そして迎えた8球目の前、わずかな“間”に注目が集まった。バットを見つめながら構えに入ろうとする大谷の口元が、球場に流れるBGMのフレーズに合わせて動いていたのだ。ほんの一瞬の出来事だったが、強烈なプレッシャーがかかる打席の中で、リズムに乗って「パッパッ」とひっそりと口ずさむような仕草は、どこかリラックスした雰囲気を漂わせていた。

結局この打席は四球を選び、無死一、二塁とチャンスを拡大。豪快な1発こそ出なかったが、BGMを口ずさむような自然体の仕草は、気づいた人だけがニヤリとできる“大谷らしいワンシーン”だった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）