タレントの川崎希が25日に自身のアメブロを更新。夫でタレントのアレクことアレクサンダーが息子のためにカジュアル衣料品店『ユニクロ』へ行ったときのエピソードを明かした。

この日、川崎は「アレクが気合いを入れて朝からユニクロに」と報告。「実はユニクロ×ラブブのコラボTシャツが発売されるのをずっと楽しみにしてたカゲトラのために買いに行ってたの」と息子のためにアレクが買い物へ向かったことを説明した。

続けて、店舗に到着したアレクから「『のんちゃん誰も並んでないから在庫大丈夫そうだよ』と連絡があったんだ」と明かすも、開店直後に「のんちゃんラブブが見当たらないよ」と再び電話があったと報告。原因について「ちゃんと取り扱い店舗見てなくてユニクロなら全店舗にあるかと思い確認せずアレクが行ったお店は販売してない店舗でした」と述べ「うぁ〜ん涙 そりゃ誰も並んでないわけだ 急いで取り扱いしてるお店へ移動します」とつづった。

その後、更新したブログでは「なんとか間に合いラブブTシャツ買えたよ〜」と無事に購入できたことを報告。「さっそく着てるアレク（カゲトラとおそろいの）」と、購入したTシャツを着用しているアレクの姿を公開した。

最後に「渋谷のユニクロにお昼くらいには全サイズ売ってたみたい」と在庫状況についても触れ「無事に買えてホッとしたよ」とつづり、ブログを締めくくった。