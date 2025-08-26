ＢＴＳのＶ（ブイ）が米現地時間の２５日、ドジャー・スタジアムで始球式を行い、公式ＳＮＳが記念ショットを公開した。

投稿文には「『今日のバンタン（ＢＴＳ）』ＬＡ Ｄｏｄｇｅｒｓ 今日の始球者Ｖ クールにストライクを投げてきました」とつづられ、Ｖがベンチに座る姿や、ダイヤモンドをバックに笑顔でボールを手にする写真を、ファンへ共有した。

韓国メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどによると、Ｖは所属事務所・ＢＩＧＨＩＴ ＭＵＳＩＣを通して「デビュー当初、メンバーとＬＡドジャースの試合を観に来たことがある。久しぶりに再びここに来て、その時の記憶がよみがえって楽しかった。デビューして間もない時の思い出深い場所で、始球式ができてうれしかった。また（始球式の）機会に恵まれたら、ぜひやりたい。ＡＲＭＹ（アーミー：ファン名称）と、野球ファンの熱い応援に心から感謝する」とコメントを発表したと伝えた。

これに先駆け、ドジャースがＶの始球式を発表すると、チケット予約販売サイトのサーバーが一時ダウン。オンラインチケット販売プラットフォームのＳｔｕｂＨｕｂによると、この日の試合のチケット販売量は、平均対比が５倍以上の急増だったという。