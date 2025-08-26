バスで「寝ていいよ」と言ったら→小6息子の返しにびっくり「危機意識」「過去に経験あり？」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、めがね☺︎(@ZOZrcmxamdpRp1N)さんの次男のおもしろいエピソード。乗り物に乗っていると揺れが心地よく、ついつい眠くなってしまいますよね。バスに乗った際、次男に「寝ていいよ」と話したというめがねさん。しかし、次男の返事は予想とは違うものでした。
子どもの成長は著しいものがありますよね。親の知らないところでさまざまなことを学び、その表現の面白さに感心させられたり驚かされたりすることがあるのではないでしょうか。
めがね☺︎(@ZOZrcmxamdpRp1N)さんが投稿していたのは小6の次男とのバスの中でのおもしろいエピソードでした。
バスの中で眠そうにしていた次男に「寝ていいよ」と声をかけたというめがねさん。そのまま寝るかと思いきや、「置いていかれるから寝ない」と言われてしまったそう。思いがけない危機意識にびっくりしたそうです。
小6のまさかの発言に驚かされる
次男とバスに乗っていた時に眠たそうにしてたから「寝ていいよ」と声をかけたら「寝ない。置いていかれるから」と言われました。
次男に全く信用されていないことが分かった2025年夏。
この投稿に「過去にそういったことがおあり？」「危機意識：◎」というリプライがついていました。もちろん過去にそんな経験はないそうですが、次男なりに身を守ろうと考えた発言だったのかもしれません。子どもの思いがけない回答に驚かされる投稿でした。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）