完全ワイヤレスイヤホン インナーイヤー型(GRFD-TWS QT41)ミルクホワイト

ゲオホールディングスのゲオストアは、ゲオ限定「完全ワイヤレスイヤホン インナーイヤー型(GRFD-TWS QT41）」と「完全ワイヤレスイヤホン カナル型(GRFD-TWS QT43）」を全国のゲオショップ816店舗で順次販売する。価格はどちらも2,178円。カラーはブラックとミルクホワイトの2色。

完全ワイヤレスイヤホン カナル型(GRFD-TWS QT43)ブラック

「初めてワイヤレスイヤフォンを選ぶ方や、複雑な機能は求めていない方に最適なエントリーモデル」としており、どちらも2,178円という手に取りやすい価格を実現。

インナーイヤー型のGRFD-TWS QT41は、片耳約3.5gと軽量で、長時間使用しても疲れにくいのが特長。大口径の13mmダイナミックドライバーを搭載し、クリアで広がりのあるサウンドだという。カナル型のように密閉しないため、「音楽や動画をBGMとして聴きたい方に最適」とのこと。

カナル型のGRFD-TWS QT43は、高い遮音性で、周囲の騒音を気にせず音楽に没頭できる。10mmダイナミックドライバーを備え、迫力あるサウンドで集中して楽しむイヤフォンになっているという。

どちらのモデルも、ゲームや動画視聴に最適な低遅延モードを搭載。IPX4相当の防滴仕様で、屋外や汗をかくシーンでも安心して使えるとのこと。

インナーイヤー型はイヤフォン単体で最大7時間、充電ケース併用で最大28時間。カナル型はイヤフォン単体で最大6時間、充電ケース併用で最大27時間の音楽再生が可能。