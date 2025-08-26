UNDERSON UNDERSON×ジェラートピケオム♡快適な新作が登場！

ライフスタイルブランド〈UNDERSON UNDERSON〉が、ルームウェアブランド〈GELATO PIQUE HOMME〉と夢のコラボレーションを実現しました。和紙素材ならではの高機能性と、ジェラートピケオムらしいデザイン性が融合した全5型のアイテムが登場。快適な着心地と遊び心あるデザインで、秋のリラックスタイムを心地よく彩ります。

和紙素材の快適さを日常に

パイルプルオーバー

サイズ：M/L(カラー：ミント/ダークグレー)

パイルハーフパンツ

今回のコラボでは、和紙ならではのUVカット・抗菌・防臭性に優れたパイル素材を使った「パイルプルオーバー（税込19,800円）」と「パイルハーフパンツ（税込17,600円）」がラインナップ。

ベアの刺繍やロゴのアクセントが効いたデザインで、シンプルながらも遊び心をプラス。暑さが残る秋口でも快適に過ごせるアイテムです。

サイズ：M/L(カラー：ミント/ダークグレー)

NATURAL BEAUTY BASIC発！多機能ジャケットで叶える新しい私

ベアプリントで楽しむアートな装い

ベアプリントプルオーバー

サイズ：M/L(カラー：アイボリー/ベージュ)

ベアプリントハーフパンツ

「ベアプリントプルオーバー（税込19,800円）」や「ベアプリントハーフパンツ（税込18,700円）」は、絵画調のアートをまとったような新鮮な仕上がり。

吸放湿性に優れた和紙天竺素材が、さらりと心地よい肌ざわりを叶えます。また「総柄ボクサーパンツ（税込6,490円）」は抗菌・速乾性に優れ、デイリーにもぴったり。

豊富なカラー展開で贈り物にもおすすめです。

サイズ：M/L(カラー：アイボリー/ベージュ)

コラボで叶える大人のリラックス時間

UNDERSON UNDERSON×GELATO PIQUE HOMMEのコラボは、機能性とデザイン性を兼ね備えた贅沢なラインナップとなっています。

和紙のナチュラルな風合いが、日常に癒しと心地よさをプラスしてくれます。お気に入りのアイテムを取り入れて、大人のリラックスタイムをもっと豊かに過ごしてみませんか♪