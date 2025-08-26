女優高岡早紀（52）が26日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。芸能界入りしたきっかけを明かした。

高岡はデビュー時について、「この世界には憧れはなかったんですけど、ちょっといろいろありまして、流れで」と芸能界への憧れはなかった事を明かした。

ハライチ澤部佑は「バラエティーなんで“いろいろ”の部分を聞いても大丈夫ですか」と質問。高岡は「小さい頃からクラシックバレエをやってまして、もしできたらクラシックバレエで留学できたらいいなって夢があって、それにはお金が必要じゃないですか。で、どうしたらいいかなって思ったときに、賞金がもらえるオーディションに（参加した）」と明かした。高岡はオーディションでグランプリを獲得したことを明かし、賞金500万円とかかれたボードを持つ写真も公開された。

神田愛花から「このお金で留学には行かれたんですか？」と質問。高岡は「デビュー資金になってしまったんですね。もらってないので」と暴露した。岩井勇気は「えー！ もらってないんですか」と驚いた。澤部は「闇を暴こうとしている」と笑った。