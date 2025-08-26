「ミスマガジン2025 グランプリ発表イベント」が26日、都内で開催され、永岡ゆきね（16）がグランプリに輝いた。今後のグラビア活動や女優業などの目標を明かした。

応募総数2826人の頂点に立った永岡は純白のミニドレスで登場。賞金100万円とヤングマガジン表紙出演、ソロ写真集発売確約の3大特典を手にした。 授賞式後の囲み取材では、グランプリ受賞を伝えられたときを振り返り「すごくうれしくてびっくりして、時が止まりました。今日タスキとトロフィーをいただいて、だんだんとグランプリになったんだという実感が湧いてきました」と初々しい笑顔を見せた。

兵庫県出身の16歳。賞金100万円の使い道については「家族みんな温泉が大好きなので、みんなで兵庫県にある有名な温泉地に行きたいです」と語った。

「ミスマガジン2025」で水着撮影に初挑戦。「最初は緊張も少ししたんですけど、スタッフの皆さんと楽しんで撮影できました」とにっこり。コスプレが大好きだといい「コスプレでミスマガジンの表紙をしたいなっていう夢もあります」と声を弾ませた。

目標は朝ドラヒロインで、憧れの女優は今田美桜。「見ると引き込まれて、目を奪われる。私もそんな風になりたいなと思います」。特撮にも出演してみたいといい「アクションにも興味があって。特撮はいろんな世代の方が見るものだと思っているので、私も特撮に出てもっと皆さんの目に触れたいと思います」と意欲を見せた。

その他の受賞者も発表され、「ミスヤングマガジン」に晴（はる）こころ（16）、「ミス週刊少年マガジン」に江下晏梨（えした・あんり、18）、「読者特別賞」に冨永実里（17）、「審査員特別賞」に太田しずく（16）とまるやそら（22）が選ばれた。9月1日発売のヤングマガジン40号で受賞メンバーによる初表紙＆初グラビアが掲載される。

ミスマガジンは1982年にスタート。初期には斉藤由貴や細川ふみえ、その後は中川翔子、北乃きい。倉科カナ、新川優愛、衛藤美彩らを輩出。2012年に休止も、2018年に復活。復活後は沢口愛華、菊地姫奈らが栄冠を手にしている。