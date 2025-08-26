BTS・V、始球式でデビュー当時の観戦振り返る「記憶が蘇って楽しかった」 マウンドで有名フレーズも…スタジアムを熱狂の渦に
韓国の7人組グループ・BTSのVが26日（日本時間）、米ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース対シンシナティ・レッズの試合開始に先立ち、始球者としてマウンドに上がった。VがLAドジャースのユニホームを着て登場すると、場内は大歓声に包まれた。BTSのヒット曲「MIC Drop」が流れる中、Vは明るい笑顔と共に見事な始球式を披露した。
【写真】背番号7のユニフォームで登場したV 山本選手とのハグも（計17枚）
その後、Vはマウンドに再び登場し、LAドジャースのシグネチャーフレーズである「It’s time for Dodger baseball!」を力強く叫び、会場の雰囲気をさらに盛り上げた。これはメジャーリーグの伝説的実況アナウンサー、ビン・スカリー（Vin Scully）がLAドジャースの試合開始時に用いていたフレーズである。Vはこれを自らの声で叫び、スタジアム全体を熱狂の渦に巻き込んだ。
現地中継陣も熱烈な反応を示した。実況席では「Vはグローバルセンセーションだ。 始球式を発表するやいなやチケット販売が爆発的に伸び、おかげで本当に多くの観客がスタジアムに集まるだろう」と話した。実際、Vの始球登場が報じられると、前売りサイトのサーバーが一時的にダウンした。オンラインチケット販売プラットフォーム「StubHub」によると、同試合のチケット販売数は平均の5倍以上に急増したという。中継陣はさらに、Vを「疑う余地のない超一流スター」と評し、そのグローバルブランドパワーを強調した。「見事な変化球を投げた。 今すぐ契約したくなるほどだ」と投球も絶賛した。
Vは所属事務所のBIGHIT MUSICを通じて「デビュー当初、メンバーたちと一緒にLAドジャースの試合を見たことがある。久しぶりにまたここを訪れてあの時の記憶が蘇って楽しかった。デビュー当初の思い出が詰まったところで始球式を行って楽しかった。今度また良い機会が来たら、もっとしっかり学んでまた始球式をしてみたい。ARMYの皆さんと野球ファンの皆さんの熱い応援に心から感謝している」とコメントした。
今回の始球式を通じて、VはグローバルK-POPファンとスポーツファンの双方から注目を集め、改めてその世界的な存在感を証明した。BTSは2026年春のカムバックを目指し音楽制作を進めており、新アルバムのリリースとともに大規模なワールドツアーを予定している。
