村重杏奈、「ビジュ爆発！」撮影前の美容法を告白 「お酒を2日に1回」のストイック生活で妖艶な姿に
タレントの村重杏奈（27）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。“ビジュ爆発”な撮影オフショットを公開し、撮影までのストイックな日々を明かした。
【動画】「ビジュ爆発！」ストイック生活で妖艶な姿を披露した村重杏奈
村重は「ビジュ爆発！村重です！この日はメイク特集だったのでお肌のハリが欲しいなと思い1週間前から朝昼しっかり食べて夜はタンパク質 顔の余白を少しだけ落とす為に毎日5キロウォーキング 寝る前のストレッチと大好きなお酒を2日に1回というスケジュールで撮影に挑みましたよ！」と撮影に向けてストイックに“美を磨く”生活を告白した。
続けて「これで健康的なハリのある浮腫み知らずな村重先生の完成です！可愛いメイクをする為にはまずは土台をしっかりさせてやります！」とコメントし、公開された撮影オフショットでは、シャープな顎ラインが際立ち、つや肌まぶしい妖艶な姿を披露している。
この投稿を見たファンからは「可愛過ぎます、最高」「マジ可愛い」「かっわいすぎ ブッ倒れる」「ビジュイイじゃん!!」「良い女すぎる」などと反響が集まっていた。
