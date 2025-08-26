¡ÖÀ¨¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×à¿Ê²½¤¹¤ëÏ·¤±¥á¥¤¥¯á¤¬ÏÃÂê¤Î¸µÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ä51ºÐ¤Î»Ñ¤ËµÓ¸÷¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î!!!???¡×
¡ÖºÇ¹â¤Ë¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡×¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÏ·¤±¥á¥¤¥¯¡×
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ËÊì¿ÆÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë51ºÐ½÷Í¥¤Îà¿Ê²½¤¹¤ëÏ·¤±¥á¥¤¥¯á»Ñ¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¶Ã¤¤È¤È¤â¤Ë¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡à¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óá¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈÄª¤µ¤óÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤ÇÌø°æ¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤ÎÊìŽ¥ÅÐÈþ»Ò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡£¿ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡¢³ØÀ¸»þÂå¡¢¤½¤·¤ÆÌ¡²è²È¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö·Ð²á¤ò¥á¥¤¥¯¤ä±éµ»¤Ç¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤ÏÅÐ¾ì¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÏ·¤±¥á¥¤¥¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤¨¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤ÎÏ·¤±¥á¥¤¥¯À¨¤¯¤Ê¤¤?¡×¡ÖÏ·¤±¥á¥¤¥¯¤¬À¨¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡£º£ÈéÉæ¤ÎÄ¥¤ê¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÇö¤Ã¤¹¤é¤¯¤¹¤ó¤Ç¤ë¤È¤«¡¢²½¾Ñ¤Î¥Î¥ê¤Ë¤Ð¤é¤Ä¤¤¬½Ð¤ëÍÍ»Ò¤Þ¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î!!!???¡×¡ÖÏ·¤±¥á¥¤¥¯ºÇ¹â¤Ë¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤¸¤ã¤ó¡Ä¡Ä ¤¹¤²¤§¡×¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÏ·¤±¥á¥¤¥¯¤À¤±¤ÉÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤ÉÅÙ¡¹ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¤Ç¤â¡¢Ì¡²è²È¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤Ã¤¿¿ó¤¬ºî»ì¤Ê¤É¤ÎºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿ÈÕÇ¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ÇòÈ±¤Îº®¤¸¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃåÊª¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¾¾Åè¤¬ÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ò¸«¤»¤ë1Ëç¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¾¾Åè¤Ï1996Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×¤Ë¥Ò¥í¥¤¥óÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£