【スシロー】赤酢仕上げの赤しゃりを全ネタで、「スシローの赤しゃり×天然魚」開催
あきんどスシローは、全ネタを長期熟成した酒粕を使用した赤酢仕上げの赤しゃりで提供する『スシローの赤しゃり×天然魚』を8月27日より全国のスシローにて開催。さらに、ネタの旨さを引き立てる赤しゃりと相性抜群の「天然魚」を期間限定で販売する。
期間限定で開催する『スシローの赤しゃり×天然魚』は、「天然魚」をはじめとする全ネタを赤しゃりで提供する。
その中でも目玉商品は、「天然赤えび2貫」。ぷりぷりの食感と甘み、ふり塩で旨みを引き出された赤えびを税込120円〜で楽しめる。
また、こだわりの素材を味わう贅沢手巻に新商品が登場。「天然本鮪ねぎとろと塩こんぶ手巻」は、天然本鮪ねぎとろの口の中でとろける脂と濃い旨み、塩こんぶのほどよい塩味と旨みに、歯切れ良く香り高い有明海産一番摘みの極上海苔を合わせた。
そのほか、高級魚としても知られる金目鯛の皮目を炙ることで、脂の旨みと甘みが際立つ「青森産 金目鯛の炙り」や、柔らかくもっちりとした食感とほどよい甘みを楽しめる「九州産そでいか」が期間限定で登場する。
期間限定で開催する『スシローの赤しゃり×天然魚』は、「天然魚」をはじめとする全ネタを赤しゃりで提供する。
その中でも目玉商品は、「天然赤えび2貫」。ぷりぷりの食感と甘み、ふり塩で旨みを引き出された赤えびを税込120円〜で楽しめる。
また、こだわりの素材を味わう贅沢手巻に新商品が登場。「天然本鮪ねぎとろと塩こんぶ手巻」は、天然本鮪ねぎとろの口の中でとろける脂と濃い旨み、塩こんぶのほどよい塩味と旨みに、歯切れ良く香り高い有明海産一番摘みの極上海苔を合わせた。
そのほか、高級魚としても知られる金目鯛の皮目を炙ることで、脂の旨みと甘みが際立つ「青森産 金目鯛の炙り」や、柔らかくもっちりとした食感とほどよい甘みを楽しめる「九州産そでいか」が期間限定で登場する。