ÆüÂ¼Í¦µª¤¬¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ÎÁ°¤ËÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥³¥ó¥Ó¤òÅÏÊÕÀµ¹Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤Þ¤À¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×
ÆüÂ¼Í¦µª¤¬¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ÎÁ°¤ËÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥³¥ó¥Ó¤òÅÏÊÕÀµ¹Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤Þ¤À¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕÀµ¹Ô¤ÈÅÚÅÄ¹¸Ç·¤¬£²£¶Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚÅÄ¤Ï¤Þ¤À¼ã¼ê¤Î¤³¤í¡¢ÅÏÊÕ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¥é¡¦¥Þ¥Þ¿·¿Í¥³¥ó¥ÈÂç²ñ¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤òÁÈ¤àÁ°¤ÎÆüÂ¼Í¦µª¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖÆüÂ¼¤¯¤ó¤Ê¤ó¤«¤Ï¡ØÎ¦¾åÉô¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¥³¥ó¥Ó¡Ë¡¢¤Þ¤À¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¹â¹»À¸¤Ç¥é¡¦¥Þ¥Þ½Ð¤Æ¤Æ¡¢Â´¶È¤¹¤ë¤ó¤Ç¡Ø¤É¤¦¤¹¤ó¤Î·¯¤é¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¡¢¡Ø¤¢¤Ã¡¢¤½¤¦¡£¤¸¤ã¤¢¥¦¥Á¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¹Ô¤¤Þ¤¹¡Ù¡×¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÎ¦¾åÉô¤Ï½ù¡¹¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÆüÂ¼¤ÎÁêÊý¤¬¡Ö¼¤á¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅÏÊÕ¤Ï¡ÖÆüÂ¼¤¯¤ó¤ÎÁêÊý¤Î¸¶ÅÄ¤¯¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ø¼¤á¤¿¤¤¡Ù¤È¡£¡Ø²¿¤À¤ªÁ°¡¢Çä¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë²¿¤Ç¼¤á¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ØËÍ¤ÎÈà½÷¤¬¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤¬¡Ø¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤È¤ÏÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¡Ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÁêÊý¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüÂ¼¤Ï¡¢ÅÏÊÕ¤Î±¿Å¾¼ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Àß³ÚÅý¤È¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤ÀÅÚÅÄ¤Ï¡ÖÎ¦¾åÉô¤Ï¤Þ¤À¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¸µÁêÊý¤ÏÇÀ¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÆüÂ¼¤Î²È¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¢ÆüÂ¼²È¤Ç¤ä¤ë»þ¤È¤«¤â¡Ø¤³¤ÎÌîºÚ¡¢²¿¤À¤È»×¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¡ØÁ°¤Î¥¦¥Á¤ÎÁêÊý¤«¤éÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£