£··î¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë·ÀÌó²ò½ü¤ÎÉÚ°Â·òÍÎ¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸½¾õÃíÌÜ¡Ö¤ªÇã¤¤ÆÀ¤ÊÁª¼ê¡×
¡¡£··î¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½£Ä£ÆÉÚ°Â·òÍÎ¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥£¥¸¥ã¥Ø¥¹¡¦¥³¥à¡×¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î»Ô¾ì¤Ç¤ªÇã¤¤ÆÀ¤ÊÁª¼ê¡×¤ÏÂê¤·¤¿µ»ö¤Ç¡Ö²¤½£¥ê¡¼¥°¡Ê£Å£Ì¡Ë¤ä²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ã£Ì¡Ë¤Î£±£¶¶¯Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º¸±¦¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤³¤È¤òµó¤²¤¿¾å¤Ç¡Öµ»½Ñ¤Î¹â¤¤Áê¼ê¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤Î£±ÂÐ£±¤Î¼éÈ÷¤ä¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤Ø¤ÎÌá¤ê¤¬ÆÃÄ§¡×¤ÈÄ¹½ê¤òµó¤²¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âà¤ªÇã¤¤ÆÀá¤ÊÍ×ÁÇ¤À¡£
¡¡º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Ü¥í¡¼¥Ë¥ã»þÂå¤Ë¤Ï³èÌö¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤¿¤¿¤á¡¢£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤ÎºÆ·ú¤ä¥í¡¼¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊÌî¿´¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤«¤Í¤ÆÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥àÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç¤ÏÇ¯ÆâÉüµ¢¤¬ÈùÌ¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ø¸þ¤±¤Æ´°Á´Éü³è¤È¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£