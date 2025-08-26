Photo: 岡本玄介

ヘルメットだなんて信じられない薄さ。

防災の日は備蓄や避難経路を見直すよい機会ですが、家の中で上から落ちてきそうな物はありませんか？ 避難所までの道のりは安全そう？

もし不安があれば、ヘルメットを準備しておきましょう。頭は大事ですからね。

無印良品でヘルメットが買える!?

筆者が購入したのは、無印良品の「折りたためるヘルメット」。収納時はペッタンコでA4サイズになるコンパクトさ。梱包している箱に入れておくといいかと思います。

Photo: 岡本玄介

ヘルメットへのトランスフォームは、2カ所のストッパーが噛み合うよう左右から押し込むだけ。被ったら後頭部のベルトを引っ張って頭にフィットさせ、アゴ紐をキュっと締めましょう。

Photo: 岡本玄介

Photo: 岡本玄介

被ってみると

ヘルメットというと丸いイメージですが、ピタサンドみたいな形なので、被ると阿波おどりの編み笠を連想するような？

Photo: 岡本玄介

Photo: 岡本玄介

Photo: 岡本玄介

10歳児でもなんとかフィット

今回は大人用ですが、試しに10歳児に被せてみました。少し小さめの子供用も売っていますが、ベルトを調節すればまぁOKかなという感じです。

Photo: 岡本玄介

たとえばバイクの半キャップみたいなヘルメットだとジャマですが、可変するから折り紙的な構造なのがおもしろいですね。妙なガンダム感がコスプレ衣装のパーツっぽいかも？ なーんて思いました。

反射板ステッカーや蓄光ステッカーでカスタマイズするのもいいと思います。

Source: MUJI (1, 2)