¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£²£µÇ¯´Ö¿·¥Í¥¿¤Ê¤·¡Ö·Ý¿Í¼÷Ì¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤¬£²£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ·ò¹¯Áý¿ÊÉáµÚ·î´ÖµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¾Ê¤Ç¤ÏËèÇ¯£¹·î¤ò¡Ö·ò¹¯Áý¿ÊÉáµÚ·î´Ö¡×¤È¤·¡¢À¸³è½¬´·²þÁ±¤È·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Î¼ÂÁ©¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Ë·¼È¯³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤ó¤Ë·¯¤Ï·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¿¤Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢µÈÅÄ¿¿¼¡¡¦¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¤«¤éÇ¤Ì¿¾Ú¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î·ò¹¯ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂè°ì¤Ë±¿Æ°¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±£·ºÐ¤«¤é±¿Æ°¤ò»Ï¤á¤Æ£²£¹Ç¯¤°¤é¤¤¡£Æü¡¹ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¶¯Ä´¡£Ä«¿©¤Ï£±£³¡Á£±£´Ç¯´Ö¡¢ËèÆü¤æ¤Ç¤¿·Ü¶»Æù¤ÈÆ±¤¸ÌîºÚ¤ò¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿çÌ²¤â½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö»þ¡¹¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¿²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¤â±¿Æ°¤·¤Æ¤¹¤Ã¤¤êËº¤ì¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿©¤È±¿Æ°¤È¤ª¾Ð¤¤¤ò¹ç¤ï¤»¤¿´ë²è¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¤¤ó¤Ë·¯¡£´Î¿´¤Î¡È·Ý¿Í¼÷Ì¿¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿£²£µÇ¯Á°¤«¤é¡Ø¥ä¡¼¡ª¡Ù¤È¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¡ª¡Ù¤Î¤ß¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¿·¥Í¥¿¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é·Ý¿Í¼÷Ì¿¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Çö¤¯Çö¤¯±ä¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¾Ð¤¤£Ó£Ä£Ç£ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂçÀÚ¤ËºÆÍøÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡££±£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸µ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬º¾µ½ÍÆµ¿¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹â·ì°µ³Ø²ñ¤è¤ê£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²þÄû¤µ¤ì¤¿¡Ö¹â·ì°µ¼£ÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó£²£°£²£µ¡×¤Î¹ñÌ±¸þ¤±ÈÇ¡Ö¹â·ì°µ¤Î£±£°¤Î¥Õ¥¡¥¯¥È¡Á¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¡Á¡×¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£