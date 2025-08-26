お笑いコンビ・見取り図が２６日、都内で行われた消防団入団促進広報活動に出席した。

２年連続で消防団入団促進サポーターを務める盛山晋太郎は、ダイエットに成功し、昨年より２０キロ減。昨年から着用している消防団員の服装は「漫才衣装よりしっくりくる」と言うが、ウエストはベルトを通してもブカブカ。「ズボンを乳首くらい上げてます。ハイバストです。ちょっとだけ（サイズを）修正してもらいましたが、修正している間に１５キロ痩せました」と苦笑いした。

以前、友人の結婚式でお酒を飲んだあと、体調を崩し救急車で運ばれたことがあったという。「当時１１０キロ。運んでくれたのが消防士の友達でした。成人男性を効率よく運ぶ方法があるみたいです」と感謝。「本当に反省しております。２〜３杯で体調が悪くて…」と肩を落とした。

同広報活動の一環で、サポーターを務める見取り図、ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの片寄涼太や吉本興業の芸人らが全国各地のイオンモールで行われるイベントに参加予定。見取り図の訪問先は未定だが、盛山は気になる都道府県に「高知県」と回答。「南海トラフのことが言われていますから。どれくらい高知県民が防災意識を持っているか、確認しに行きたい」と力を込めた。