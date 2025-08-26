お笑いコンビ「見取り図」盛山晋太郎（39）とリリー（41）が26日に都内で行われた「消防団入団促進広報2025『この街でみんなと強くなろう！』に出席。約20キロの減量に成功したビジュアルで笑いを誘う場面があった。

2年連続の消防団入団推進サポーター。消防団の活動服を着て登場し、私服よりも「こっちの方がしっくりくるな」と盛山。リリーも「2年目なので凄くフィットしてるので、寝間着にしてます」と続けた。

盛山は最近20キロのダイエットに成功。昨年と同じサイズの衣装では、「ぶかぶかだった」という。減量機にサイズ調整を行ったが、「さらに15キロぐらい落ちた」と説明。腰のベルトを胸あたりまで引き上げ「乳首ぐらいまであげてますからね。ハイもハイ。ウエストじゃなくてハイバスト！」とボケて、笑いを誘った。

芸能人で消防団に入団してほしい人を聞かれ「巨人師匠」と回答。高いフィジカルと影響力を持つ「オール阪神・巨人」の巨人に「現場復帰してもらいたいな〜」と熱く語り「巨人師匠が指示出したら全員従いますから」と背中を押した。