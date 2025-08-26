◇セ・リーグ 巨人―広島（2025年8月26日 マツダ）

日本野球機構（NPB）は26日、セ・パ両リーグの出場選手登録および抹消を公示し、巨人は右手骨折のため前日25日に抹消した甲斐拓也捕手（32）に代わって小林誠司捕手（36）を登録した。

小林は後半戦スタート前日の7月25日に抹消となっており、1カ月ぶりの1軍復帰となる。

甲斐は23日に行われたDeNA戦（東京D）の6回守備中に本塁でのクロスプレーでヘッドスライディングしてきた走者と接触し、右手を負傷。治療を受けて試合終了までフル出場したが、翌24日に右中指中手骨頭骨折と診断されて翌25日に抹消となっていた。

開幕2軍スタートだった小林は5月24日に今季1軍初昇格。なかなか出場機会に恵まれなかったが、6月13日のオリックス戦（京セラD）で5回からマスクをかぶって待望の今季初出場を果たした際には巨人ファンから球場が揺れるような大歓声を受けるなど絶大な人気を誇る。

今季初スタメンとなった6月20日の西武戦（東京D）でもスタンドは割れんばかりの大歓声。今季2度目の先発マスクとなった6月29日のDeNA戦（東京D）ではベテランらしい見事な好リードで赤星、田中瑛、大勢、マルティネスの4投手を完封リレーに導き、試合後には監督会見エリアに呼ばれて異例の勝利捕手インタビューも受けていた。