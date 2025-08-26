乃木坂46井上和、純白ノースリワンピで石垣島満喫「透明感すごい」「夏のヒロイン」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/26】乃木坂46の井上和が25日、自身のInstagramを更新。石垣島を訪れた際の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】乃木坂46井上和、透明感溢れるノースリ姿
井上は石垣島を訪れた際の写真を複数投稿。純白のノースリーブワンピースを着用し、ビーチや展望台で笑顔を見せる姿を見せた。また、ともに訪れた同期の一ノ瀬美空、小川彩との3ショットも披露している。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「夏のヒロイン」「可愛すぎて眩しい」「スタイル抜群」「一緒に石垣島行きたい」「笑顔に癒やされる」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆井上和、純白ワンピース姿を披露
