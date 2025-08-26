¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢26¥¥í¸ºÎÌÁ°¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¤ÆÌÈµö¹¹¿·¤Ç²ø¤·¤Þ¤ì¤ë¡×
¡¡27ºÐ¤Î»þ¤Ë°ìÇ°È¯µ¯¤·26kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¡£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç·ãÊÑ¤·¤¿¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¡¢²áµî¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¤ÆÌÈµö¹¹¿·¤Ç²ø¤·¤Þ¤ì¤ë¡×¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¸½ºß¤Î»Ñ¡ÊÌÈµö¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Ë
¡¡ABEMA¤Ë¤Æ8·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#84¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ·ãÊÑ¡© ·ãÊÑ¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡©¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤¬Å¸³«¡£26kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¡¢±¢¥¥ã¤«¤é¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ËÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¤Ò¤ä¥Ë¥¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤ä¥Ë¥¤µ¤ó¤ÏÀùÌß¤ò¿©¤Ù¤¹¤®¤Æ³ØÀ¸»þÂå¤Ë·ãÂÀ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢1Ç¯¤Û¤ÉÈ¾Æ±À³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢Éâµ¤¤µ¤ì¤ÆÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢27ºÐ¤Ç°ìÇ°È¯µ¯¤·¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò³«»Ï¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¤Ò¤ä¥Ë¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Ë½÷À¤«¤é¥¤¥¸¥á¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½÷À¤è¤ê¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Áð¤Ê¤®¹ä¤¬¡ÖÁé¤»¤¿¤À¤±¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¤Ò¤ä¥Ë¥¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁé¤»¤¿¤Î¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¥á¥¤¥¯¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤â¡ÊÂç¤¤¤¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£ÆÃ¤ËÌÜ¤Ï½ÅÅÀÅª¤Ë¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥¥ã¥¤¡Á¥ó¤ÎÅ·Ìî¤Ò¤í¤æ¤¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ò¤ä¥Ë¥¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¸½ºß¤ÏMrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ò¤ä¥Ë¥¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÍÅ±ð¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¥¹¥´¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¡£°ìÊý¤Ç¡¢¸ºÎÌÁ°¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤ò»î¤ß¤¿¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¹¤È´¤±¤Ê¤µ¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡©¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¤Î!?¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤Ò¤ä¥Ë¥¤µ¤ó¤Ï·ãÊÑ¤·²á¤®¤¿¤¿¤á¡¢ÌÈµö¤ò¹¹¿·¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë·Ù»¡¤«¤é¡ÖËÜ¿Í¤«¡©¡×¤È²ø¤·¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÌÈµö¼Ì¿¿¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï°ã¤¦¤ï¡×¤È·Ù»¡¤¬²ø¤·¤ó¤À¤³¤È¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£