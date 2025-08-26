神田愛花、夫・日村勇紀に内緒で食洗機に隠しているもの告白
【モデルプレス＝2025/08/26】フリーアナウンサーの神田愛花が25日放送のTBS系「タミ様のお告げ」（毎週月曜よる9時〜 ※この日は9時25分）に出演。自宅の食洗機に隠しているという意外なものについて明かした。
【写真】神田愛花の自宅に訪れたイケメン俳優
この日は「北関東イチ住みたい県」をテーマに、タレントのギャル曽根、お笑いコンビのアルコ＆ピースの平子祐希とともに、茨城県にある西海岸風の新築一軒家を訪問した神田。カリフォルニア風の広々とした内装に何度も歓声をあげた神田は、「キッチンに家電置く場所がなくて、これだけあったら置ける」と感嘆の声をあげた。
すると、食洗機を見ると「うち、この中、お菓子満杯に入ってます」と告白。ギャル曽根の「なんで…？」と不思議そうな問いかけに「お菓子、食べないように…」と、夫でお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がお菓子を食べてしまわないよう「隠しちゃう」と明かした。
平子から「『あれ、無いな〜』って言ってるの？」と、日村がお菓子を探し回るのではと尋ねられると「そう『無いな〜』って。でも、買ったことも忘れてるから…」と、日村がお菓子を買ったことも忘れてしまうため、隠しておけばごまかせると即答。平子やギャル曽根を笑わせていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
◆神田愛花、食洗機に隠す意外なもの告白
◆神田愛花、夫・バナナマン日村勇紀の反応は？
